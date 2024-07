Basketball bei Olympia 2024: Spielplan, Modus, TV-Übertragung, Dream Team

von SPORT1 25.07.2024 • 11:33 Uhr Bei den Olympischen Spiele 2024 in Paris stehen 329 Entscheidungen an. Dazu zählen auch die Basketball-Turniere bei den Männern und Frauen. Alle Infos zum Basketball bei Olympia in der Übersicht.

Zu den 329 Entscheidungen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris zählen auch die Entscheidungen bei den Basketball-Turnieren.

Erstmals in der Geschichte nimmt sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen eine deutsche Nationalmannschaft teil. Neben dem klassischen Basketball wird es auch das 3x3-Basketball geben.

Dennis Schröder ist Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft

Neben Weltmeister Deutschland auch NBA-Stars der USA im Fokus

Im Fokus wird dabei das olympische Männer-Turnier stehen. Neben den deutschen Weltmeistern überstrahlt besonders das amerikanische Dream-Team um LeBron James das Geschehen.

Welches Team kann die USA auf dem Weg zur Goldmedaille stoppen? Dem deutschen Team um Kapitän Dennis Schröder ist durchaus eine Überraschung wie bei der EM 2023 zuzutrauen. (OLYMPIA: Der Zeitplan im Überblick)

Offiziell werden die Olympischen Spiele am 26. Juli 2024 eröffnet und laufen dann bis zum 11. August. Im Basketball startet die Vorrunde bei den Männern einen Tag nach der Eröffnung am 27. Juli, die Frauen mit der deutschen Mannschaft starten dann einen Tag später ins olympische Turnier. Das Finale der Männer findet am 10. August statt, das der Frauen am 11. August, dem letzten offiziellen Olympia-Tag.

Olympia 2024: Der Zeitplan der Basketball-Turniere in der Übersicht:

Männer

Vorrunde: 27. Juli bis 3. August

Viertelfinale: 6. August

Halbfinale: 8. August

Spiel um Platz 3: 10. August

Finale: 10. August

Frauen

Vorrunde: 28. Juli bis 4. August

Viertelfinale: 7. August

Halbfinale: 9. August

Spiel um Platz 3: 11. August

Finale: 11. August

Die Basketball-Gruppen bei den Olympischen Spielen in Paris

Bei den vergangenen vier Olympischen Spielen konnten sich die USA jeweils die Goldmedaille sichern. Auch in Paris 2024 sind die Topstars aus der NBA die absoluten Topfavoriten auf den Olympiasieg. Anders als im Fußball gibt es beim olympischen Basketball-Turnier bei Männern und Frauen jeweils drei Gruppen mit vier Teams.

Dabei kommen die drei Gruppensieger sowie die zweitplatzierte Mannschaft mit dem besten Ergebnis in einen Topf (D), die anderen beiden Zweitplatzierten sowie die zwei besten Gruppendritten in einen zweiten Topf (E). Im Viertelfinale trifft dann immer ein Team aus Topf D auf eine Mannschaft aus Topf E.

Männer

Gruppe A: Australien, Griechenland, Kanada, Spanien

Gruppe B: Brasilien, Deutschland, Frankreich, Japan

Gruppe C: Puerto Rico, Serbien, Südsudan, USA

Frauen

Gruppe A: China, Puerto Rico, Serbien, Spanien

Gruppe B: Australien, Frankreich, Kanada, Nigeria

Gruppe C: Belgien, Deutschland, Japan, USA

Hier können Sie das olympische Basketball-Turnier LIVE im TV und Stream verfolgen

Olympia 2024: Die Spiele der Basketball-Männer im Überblick:

27. Juli, 13.30 Uhr: Deutschland vs. Japan

30. Juli, 21 Uhr: Brasilien vs. Deutschland

2. August, 21 Uhr: Frankreich vs. Deutschland

Olympia 2024: Die Spiele der Basketball-Frauen im Überblick:

29. Juli, 15 Uhr: Deutschland vs. Belgien

1. August, 15 Uhr: Japan vs. Deutschland

4. August, 15 Uhr: Deutschland vs. USA

Olympia 2024: Wer zeigt/überträgt live im TV und Stream

So präsentiert sich der eigene, frei empfangbare Sender Eurosport 1 als einziger Anbieter im deutschen Fernsehen, der an allen Wettkampftagen live und rund um die Uhr aus der französischen Metropole berichtet. Bereits zu den ersten Wettkämpfen am 24. Juli im 7er-Rugby und im Fußball startet die Berichterstattung rund um die Sommerspiele beim Free-TV-Anbieter.

Auch in diesem Jahr liefern die ARD und das ZDF im Wechsel die Olympia-Bilder in die Heimat. Am 25. Juli steigt das Zweite mit dem Auftakt der DFB-Frauen gegen Australien (19.00 Uhr) ein, die ARD zieht dann mit der pompösen Eröffnungsfeier auf der Seine (26.) und dem ersten offiziellen Wettkampftag (27.) nach. Die beiden Sender zeigen rund 240 Stunden live im linearen Programm, die Übertragungen starten jeweils gegen 7.30 Uhr und enden um Mitternacht.

TV-Sender setzen auf Livestreams

In den Mediatheken von ARD und ZDF werden auf bis zu zehn parallelen Livestreams knapp 1500 Stunden Olympia gezeigt, verpasste Entscheidungen sind hinterher auch „on demand“, also zeitversetzt, abrufbar. Der Privatsender Eurosport wirbt mit der eigenen Plattform „discovery+“. Hier sollen mehr als 3850 Stunden Live-Sport zu sehen sein.