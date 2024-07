Basketball: Deutsche Olympia-Gegner stehen fest

Brasilien sichert sich die Olympia-Teilnahme. Die deutschen Basketballer erinnern sich gern an das letzte Duell zurück.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat Olympia -Klarheit: Durch den 94:69-Sieg Brasiliens gegen Lettland beim Qualifikationsturnier in Riga haben sich die Südamerikaner den letzten freien Platz der deutschen Gruppe gesichert. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) trifft neben Brasilien (30. Juli) in Gruppe B auf Japan (27. Juli) und Gastgeber Frankreich (2. August).

Im einwöchigen Qualifikationsturnier in der lettischen Hauptstadt hatte sich Brasilien ohne Probleme durchgesetzt, gewann das Finale souverän. Zuvor hatte sich Puerto Rico bereits ein Olympia-Ticket gesichert.

Am Abend kämpfen zudem Kroatien und Griechenland sowie Spanien und Bahamas um die letzten beiden Plätze beim Turnier.

DBB-Team gegen Brasilien zuletzt siegreich

Das letzte Duell mit Brasilien lieferte sich die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert 2021. Die DBB-Auswahl bezwang die Südamerikaner im damaligen Finale des Qualifikationsturniers in Split mit 75:64.

Für die diesjährige Ausgabe der Olympischen Spiele sind die deutschen Basketball-Weltmeister längst qualifiziert, stiegen bereits in die Olympia-Vorbereitung ein. Zum Auftakt hatte es allerdings eine 66:90-Niederlage gegen Vorrundengegner Frankreich gesetzt. Am Montagabend (21 Uhr) kommt es in Montpellier zu einem zweiten Duell. Danach warten weitere Testspiele gegen die Niederlande, Japan und Goldfavorit USA.