Basketball: Herbert hofft auf Thiemann-Einsatz gegen Japan

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat Hoffnung auf einen Einsatz von Weltmeister Johannes Thiemann im Test gegen Japan gemacht. „Er hat heute trainiert. Das sah gut aus. Wir müssen morgen früh schauen, wie das Knie reagiert. Aber das war heute sehr positiv“, sagte der Coach am Donnerstag in Berlin. Den 30-Jährigen plagen seit Wochen Knieprobleme, keines der bis dato drei Testspiele hatte Thiemann absolviert.

Am Freitag (20.00 Uhr/MagentaSport) steht in der Hauptstadt der vierte Test gegen die Japaner an, die acht Tage später auch in Lille zum Auftakt des Olympischen Turniers warten. Für Thiemann wird es ein besonderes Spiel, da er Alba Berlin nach sechs Jahren verlassen und zu den Gunma Crane Thunders nach Japan wechseln wird.