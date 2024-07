Olympia: Deutsche Basketballer sichern Viertelfinal-Ticket und träumen von Paris

Nach dem 86:73 im zweiten Gruppenspiel steht das DBB-Team bereits sicher in der K.o.-Phase.

Das zweite Gruppenspiel gewonnen, das Viertelfinal-Ticket gesichert - jetzt freuen sich die deutschen Basketballer auf Paris. In Lille habe er "irgendwie die olympische Atmosphäre" vermisst, sagte Nationaltrainer Gordon Herbert nach dem 86:73 (40:40) gegen Brasilien und dem sicheren Einzug in die K.o.-Phase. Das soll sich in der Hauptstadt nun ändern.