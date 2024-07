Basketballer legen los: "Müssen es mehr als andere wollen"

Der Kanadier, der seinen Posten nach dem Turnier aufgibt und wieder Klubtrainer wird, hat alle zwölf Weltmeister um sich versammelt. Außerdem gehören Oscar da Silva, Louis Olinde und Leon Kratzer zum Kader, dazu Nick Weiler-Babb, der erst am Montag zum Team stößt. "Seid pünktlich, respektiert euch und werdet jeden Tag besser", sagte Herbert zum Auftakt. Der erste Test findet am Samstag (16.00 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport) in Köln gegen Frankreich statt, es folgen vier weitere Vorbereitungsspiele.

Wegen des vollen Programms gibt es vor den Sommerspielen nur neun Trainingseinheiten auf dem Basketballcourt. Nach dem Auftakt gegen Frankreich geht es am 8. Juli in Montpellier erneut gegen die Équipe tricolore um NBA-Star Victor Wembanyama, danach am 13. Juli in Hamburg gegen die Niederlande, am 19. Juli in Berlin gegen Japan und zum Abschluss am 22. Juli in London bei der Generalprobe gegen Goldfavorit USA.