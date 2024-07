Bittere Olympia-Gewissheit für Doncic - und Abreibung gegen Antetokounmpo

Die Basketballfans müssen beim Turnier der Olympischen Spiele in Paris auf einen Superstar verzichten. Luka Doncic, Dreh- und Angelpunkt beim NBA-Finalisten Dallas Mavericks, scheiterte mit seinen Slowenen beim Qualifikationsturnier in Piräus vorzeitig.

Im Halbfinale verloren Doncic und Co. gegen den Gastgeber Griechenland um dessen Star Giannis „The Greek Freak“ Antetokounmpo deutlich mit 68:96. Doncic kam auf 121 Punkte, Antetokounmpo auf 13.

Nur noch vier Olympia-Tickets zu vergeben

Beim Turnier in Griechenland sind sechs Teams am Start, nur der Gesamtsieger erhält ein Ticket für Paris. Gastgeber Griechenland ist damit weiter im Rennen und trifft im Finale am Sonntag auf den Sieger des Spiels zwischen Kroatien und der Dominikanischen Republik.