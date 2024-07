Olympia: Ehlers/Wickler starten mit Sieg ins Beachvolleyball-Turnier

von SID 30.07.2024 • 10:47 Uhr Die deutschen Medaillenanwärter Nils Ehlers und Clemens Wickler starten mit einem standesgemäßen Erfolg in das olympische Beachvolleyball-Turnier.

Die deutschen Medaillenanwärter Nils Ehlers und Clemens Wickler sind mit einem standesgemäßen Erfolg in das olympische Beachvolleyball-Turnier gestartet. Im Schatten des Eiffelturms gewannen die deutschen Meister ihr Auftaktmatch gegen die Franzosen Julien Lyneel und Remi Bassereau am Dienstag souverän mit 2:0 (21:15, 21:17) und machten damit einen ersten Schritt in Richtung Achtelfinale. Die Weltranglisten-Dritten dürfen sich nach starken Leistungen in diesem Jahr bei Olympia durchaus Hoffnungen auf eine Medaille machen.

Hitze von Paris und Matchball-Drama

In der trotz der frühen Spielzeit beträchtlichen Hitze von Paris nutzten Ehlers/Wickler nach 43 Minuten Spielzeit ihren dritten Matchball. „Es war mega geil, gerade auch das Spiel gegen Frankreich machen zu können“, sagte Wickler über die Atmosphäre: „Wir haben auch die deutschen Fans rausgehört, das hat uns ein bisschen Sicherheit gegeben.“

In der Gruppe C trifft das DVV-Duo am Donnerstag auf die Australier Thomas Hodges und Zachery Schubert, bevor es im Gruppenfinale gegen das polnische Duo Michal Bryl/Bartosz Losiak geht. Aus den sechs Viererstaffeln erreichen jeweils die besten zwei Teams sowie die zwei besten Gruppendritten direkt das Achtelfinale. Die restlichen Drittplatzierten müssen in die Lucky-Loser-Runde.

Gelungener Auftakt für Clemens Wickler und Nils Ehlers

Einziges deutsches Männer-Duo