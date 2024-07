Olympia: Deutsches Beachvolleyball-Duo Müller/Tillmann glänzt beim Debüt

Die deutschen Beachvolleyball-Meisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben bei ihrem Olympia-Debüt den erhofften Start nach Maß gefeiert. Gegen die Französinnen Clemence Vieira/Aline Chamereau siegte das Duo vor malerischer Kulisse im Schatten des Eiffelturms mit 2:0 (21:14, 21:12) - und machte damit gleich einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale. Die WM-Dritten von 2022, die vor zwei Wochen mit dem Triumph beim Elite16-Turnier in Wien ein dickes Ausrufezeichen gesetzt hatten, machten in nur 37 Minuten Spielzeit kurzen Prozess.

Das nächste Vorrundenspiel für Müller/Tillmann, die seit 2021 zusammen spielen und in Hamburg trainieren, steht am Mittwoch (11.00 Uhr) gegen die Tschechinnen Marie-Sara Stochlova/Barbora Hermannova an. Zum Abschluss geht es am Freitag (22.00 Uhr) unter Flutlicht gegen die US-Amerikanerinnen Sara Hughes/Kelly Cheng.