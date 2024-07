Beck erwartet in der Seine "komplett neues Rennen"

Freiwasserschwimmerin Leonie Beck sieht die Austragung der Olympia-Entscheidung in der Seine als völlig neue Herausforderung an. Das Schwierigste werde die Strömung, sagte die dreimalige Weltmeisterin im RTL/ntv-Interview: "Wir sind eigentlich noch nie ein Rennen, egal ob Weltcup, EM, WM in einem Fluss geschwommen. Es wird ein komplett neues Rennen. Das wird sehr, sehr taktisch und für alle neu."

Bei den Sommerspielen in Paris soll neben den Wettbewerben im Freiwasserschwimmen auch das Schwimmen im Triathlon in der Seine stattfinden. Sollte die Wasserqualität allerdings nicht ausreichend sein, könnte der Wettkampf mehrfach verschoben werden - die Alternative wäre laut Beck eine Entscheidung auf der Ruderregatta-Strecke.

Genau diese Ungewissheit sei unbefriedigend und "ein bisschen Chaos", sagte Beck: "Sie können am 8. August sagen: Wenn das Wasser nicht gut genug ist, dann wird es am 9. August stattfinden. Am 9. August können Sie uns noch sagen, dass es am 10. August stattfindet. Und wenn es dann immer noch nicht passt, dann wird es am 11. August auf der Ruderregatta-Strecke stattfinden", so Beck.