Olympia: Boris Beckers emotionale Rückkehr und Lob für Angelique Kerber

Boris Becker wird auch bei den Sommerspielen in Paris von seiner Vergangenheit eingeholt. „Jedes Mal bei Olympia kommt die Erinnerung wieder hervor“, sagte Deutschlands Tennis-Legende am Sonntagabend beim Besuch des Deutschen Hauses an der Seine. 1992 hatte Becker in Barcelona gemeinsam mit Michael Stich Gold im Doppel geholt, nachdem er zuvor bereits fünf seiner insgesamt sechs Grand-Slam-Titel gewonnen hatte. „Ich glaube, damals war uns beiden nicht bewusst, wie wichtig für unsere Karrieren und unsere Namen dieser Sieg ist“, sagte der 56-Jährige.