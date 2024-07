Begehrte Olympia-Fotos: "Geiern" auf die US-Basketballer

Deutschlands Hockeyspieler hoffen am Rande ihrer olympischen Wettkämpfe in Paris auf ein Zusammentreffen mit LeBron James und den weiteren NBA-Stars der USA. "Das Highlight wären für viele Jungs aus der Mannschaft die US-amerikanischen Basketballer", berichtete Niklas Wellen. Auch Nike Lorenz berichtete: "Auf die Basketball-Männer geiern wahrscheinlich alle, wenn sie ins Dorf kommen."

Dies könnte frühestens in der zweiten Olympia-Woche passieren. Die Vorrunde des olympischen Basketball-Turniers findet in Lille statt, die Finalrunde wird schließlich in Paris ausgetragen. Das Zusammenleben aller Sportlerinnen und Sportler im olympischen Dorf beschreiben Athleten immer wieder als einen der Höhepunkte bei Olympischen Spielen.

Auch in Paris ist die Jagd nach besonderen Erinnerungsfotos schon vor der Eröffnungsfeier am Freitag längst ausgebrochen. "Gestern sind einige Jungs raus, als die Tennis-Spieler Carlos Alcaraz, Rafael Nadal und Andy Murray in der Mensa waren", berichtete Wellen am Dienstag.