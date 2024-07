Olympia: Ann-Katrin Berger - Von Krebs besiegt zur Nr. 1 im Tor

Die "ganzen harten Zeiten, die hinter mir sind", haben sich gelohnt, ergänzte sie. Am Donnerstagabend in Marseille absolvierte Berger ihr erst zwölftes Länderspiel. Bislang hatte sie sich hinter starken Konkurrentinnen - zunächst Almuth Schult, später Merle Frohms - anstellen müssen, zudem überstand sie eine zweimalige Erkrankung an Schilddrüsenkrebs. 2017 und 2022 besiegte sie den Tumor jeweils schnell: "Es ist schön, dass es ein Happy Ending gibt."