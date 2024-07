Olympia: Simone Biles begeistert mit perfektem Biles II-Sprung

Turn-Königin Simone Biles ist vor ihrer mit Spannung erwarteten Rückkehr auf die olympische Bühne bereits in Topform. Beim Training am Donnerstag in der Arena in Paris Bercy zeigte die viermalige Olympiasiegerin ihren „Signature-Sprung“, den nach ihr benannten „Biles II“ in perfekter Ausführung. Der Sprung ist so schwierig, dass er von keiner anderen Athletin in Wettkämpfen geturnt wird. „Wir würden den Sprung so sofort nehmen. Das war wirklich gut“, sagte Biles‘ Trainerin Cecile Landi.