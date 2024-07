Olympia: Simone Biles schreibt Geschichte mit 5. Gold in Paris

Die Frage hatte Simone Biles nicht kommen sehen. "Ehrlich gesagt, hätte ich das googeln müssen", sagte die Turnkönigin nach ihrer ersten Gold-Show von Paris. Was es ihr bedeute, dass sie mit nun 38 Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen mehr Edelmetall bei großen Wettkämpfen abgeräumt habe als alle männlichen US-Turner in der Geschichte zusammen? "Ich führe keine Statistiken, ich gehe einfach hier raus und tue, was ich tun soll, und ich tue, was ich liebe und was mir Spaß macht, und das ist alles, was für mich zählt", sagte Biles auf der Pressekonferenz nach ihrem fünften Olympiagold.