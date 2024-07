Olympia: Deutsche Bogenschützinnen scheitern im Viertelfinale gegen Mexiko

Das Aus des Trios ist nach drei Sätzen besiegelt. Das Team reiste als Weltmeister an.

Die deutschen Bogenschützinnen müssen ihren Traum von einer Medaille im Teamwettbewerb der Olympischen Spiele in Paris begraben. Das Weltmeister-Trio Michelle Kroppen (Berlin), Charline Schwarz (Feucht) und Katharina Bauer (Raubling) verlor am Sonntag sein Viertelfinale gegen Mexiko 1:5 und verpasste die Runde der letzten Vier an der Esplanade des Invalides.