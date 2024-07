Olympia: Deutsche Bogenschützinnen auf Medaillenkurs in Paris!

Die deutschen Bogenschützinnen haben bei den Olympischen Spielen in Paris ihre Medaillenambitionen unterstrichen. Das Weltmeister-Trio Michelle Kroppen (Berlin), Charline Schwarz (Feucht) und Katharina Bauer (Raubling) gewann am Sonntag sein Achtelfinale gegen Großbritannien souverän 6:0 und kämpft am Nachmittag im Viertelfinal-Duell mit Mexiko an der Esplanade des Invalides um die Teilnahme an den Medaillen-Matches.