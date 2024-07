Olympia: Katharina Bauer scheidet aus – Kroppen kämpft weiter!

Für Bogenschützin Katharina Bauer (Raubling) sind die Olympischen Spiele in Paris vorzeitig beendet. Zwei Tage nach dem ernüchternden Viertelfinal-Aus mit der Mannschaft verpasste die 28-Jährige am Dienstag durch ein 0:6 gegen die US-Amerikanerin Catalina Gnoriega den Einzug ins Achtelfinale.

Weitere deutsche Bogenschützen im Einsatz

Die in der Qualifikation bestplatzierte deutsche Bogenschützin Michelle Kroppen (Berlin) ist am Abend im Einsatz und trifft auf Giorgia Cesarini aus San Marino. Charline Schwarz (Feucht) und Florian Unruh (Berlin) schießen am Donnerstag. Das deutsche Frauenteam war als amtierender Weltmeister mit großen Ambitionen nach Paris gereist. Im Viertelfinale scheiterte das Trio des Deutschen Schützenbundes (DSB) aber an Mexiko.