Olympia: Deutsche Tischtennis-Asse vor Hammer-Duell gegen Schweden

Die deutschen Tischtennisspieler um Timo Boll haben zum Auftakt der Olympischen Spiele im Mannschaftswettbewerb ein machbares Los erwischt, anschließend könnte aber ein Härtetest warten. In ihrer ersten Partie trifft das Team von Männer-Bundestrainer Jörg Roßkopf auf Kanada, im Viertelfinale droht dann bereits das Duell mit den starken Schweden, die in der ersten Runde gegen Dänemark spielen.

Herausforderung im Viertelfinale

Das Aufeinandertreffen mit dem Team-Europameister wäre „ein richtiger Hammer“, sagte Roßkopf: „Eine schwere Auslosung, aber wir nehmen es so, wie es kommt. Wenn man eine Medaille holen will, muss man sehr gute Mannschaften schlagen.“ Für die deutsche Mannschaft treten in Paris Altmeister Boll (43), Dimitrij Ovtcharov und Dang Qiu an, im 2008 eingeführten Team-Wettbewerb holte Deutschland bei Olympia stets eine Medaille (je zweimal Silber und Bronze).