IOC-Ausschluss? Boxverband wehrt sich

Der Boxverband IBA ruft nach dem Ausschluss durch das IOC das Schweizerische Bundesgericht an. Ein Einspruch vor dem CAS war zuvor gescheitert.

Der Amateur- Boxweltverband IBA hat sich im Kampf gegen den Ausschluss durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) an das Schweizerische Bundesgericht gewandt. Nachdem der Weltverband bereits im April mit seinem Einspruch vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS gescheitert war, legte dieser nun offiziell beim obersten Gericht Berufung gegen die im Juni 2023 getroffene Entscheidung ein.

"Die IBA lehnt die Position des IOC ab und will weitere Klärung zu der vom CAS abgewiesenen Berufung", hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Statement: "Das bedeutet nun, dass das Schweizerische Bundesgericht untersuchen wird, ob die CAS-Entscheidung rechtswidrig war."