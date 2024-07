Olympia: Deutsche Boxer scheitern – Hoffnung ruht auf Tiafack

Die Medaillenambitionen der deutschen Boxer haben bereits am ersten Olympia-Wochenende einen herben Dämpfer erhalten. Am Sonntagmittag verlor zunächst Maxi Klötzer ihr Sechzehntelfinale im Halbfliegengewicht (bis 50 kg) gegen Weltmeisterin Zareen Nikhat aus Indien mit 0:5. Am Abend schied auch der Münchner Magomed Schachidov in der Klasse bis 71 kg durch eine 1:4-Niederlage gegen Tiago Muxanga aus Mosambik aus.