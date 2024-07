Olympia: Dressur-Skandal – Von Bredow-Werndl und Werth entsetzt

Die Reiter sind sich einig in ihrer Haltung: Gewalt hat in der Reiterei nichts verloren.

Die Reiter sind sich einig in ihrer Haltung: Gewalt hat in der Reiterei nichts verloren.

Charlotte Dujardin unter Beschuss

Dujardin, 2012 und 2016 mit insgesamt drei olympischen Goldmedaillen dekoriert, hatte in einem nun aufgetauchten Video ein Pferd im Training immer wieder mit einer Peitsche gegen die Beine geschlagen. Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth fand dazu im Gespräch mit der Sportschau "kaum Worte. Es ist so sinnlos und etwas, was ich überhaupt nicht erwartet habe oder in irgendeiner Form verstehen kann."