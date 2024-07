Olympia: Carl Lewis schwärmt von bester Eröffnungsfeier in Paris

Leichtathletik-Ikone Carl Lewis hat die pompöse Zeremonie auf der Seine trotz Dauerregens bestens gefallen. „Es gibt ja diese Tradition, dass jedes Mal behauptet wird, es seien die besten Spiele jemals gewesen - und ich denke, es wäre diesmal okay, wenn sie sagen würden, dass es die beste Eröffnungsfeier war“, sagte der neunmalige Olympiasieger aus den USA bei Sport1. Lewis (63) war selbst Teil des Spektakels, in einem Legenden-Boot mit Rafael Nadal, Serena Williams und Nadia Comaneci.

Paris als perfekte Kulisse

Überhaupt gefällt es Lewis in Paris. "Es ist eine sexy Stadt, die auch in Sachen Mode und Essen so viel zu bieten hat."