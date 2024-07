Corona-Fall im australischen Olympiateam

Eine australische Wasserballerin ist kurz vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris positiv auf Corona getestet worden. Das teilte Anna Meares, Australiens Delegationsleiterin, am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit. Große Sorgen vor einer Ausbreitung im Team macht sich die 40-Jährige jedoch nicht.

Die Corona-Pandemie hatte die Sommerspiele 2021 in Japan und die Winterspiele 2022 in Peking extrem beeinträchtigt. Zuschauer waren in Tokio nicht und in China kaum zugelassen. Strenge Protokolle für alle Teilnehmenden an den Spielen sorgten dafür, dass sich das Virus nicht ausbreitete.