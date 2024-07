Olympia: Dämpfer für Beachvolleyball-Duo

von SID 29.07.2024 • 22:06 Uhr Die Rio-Olympiasiegerin und ihre Partnerin starten mit einer Niederlage bei Olympia.

Beachvolleyball-Star Laura Ludwig hat zum Start in ihre fünfte Olympia-Mission einen Dämpfer kassiert. Die 38-Jährige unterlag mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann vor einer lautstarken Kulisse den Lokalmatadorinnen Alexia Richard und Lezana Placette mit 0:2 (14:21, 20:22) und verschenkte mit Blick auf die kommenden Herausforderungen einen wertvollen Sieg.

Schwieriger Auftakt gegen die Französinnen

Gegen die Französinnen taten sich Rio-Olympiasiegerin Ludwig und die ehemalige Hallen-Nationalspielerin Lippmann, die ihr Olympia-Debüt gab, von Beginn an schwer.

Und so schallte in der ersten deutschen Auszeit bereits die Marseillaise euphorisch von den Rängen. Die EM-Dritten leisteten sich sowohl in der Abwehr als auch im Angriff zu viele Fehler und mussten den ersten Satz abgeben.

Kampf im zweiten Satz

Im zweiten Durchgang kämpften sich Ludwig und Lippmann zwar ins Spiel, konnten die Niederlage jedoch nicht mehr abwenden. Die kommenden Gegner der beiden haben es allerdings in sich.

Herausfordernde Gruppengegner

In der Gruppe F bekommen es Ludwig/Lippmann am Mittwoch (10.00 Uhr) mit den Europameisterinnen Nina Brunner/Tanja Hüberli (Schweiz) zu tun, abschließend geht es gegen die EM-Silbermedaillengewinnerinnen Daniela Alvarez/Tania Moreno aus Spanien. Aus den sechs Vierergruppen erreichen jeweils die besten zwei Teams sowie die zwei besten Gruppendritten direkt das Achtelfinale. Die restlichen Drittplatzierten müssen in die Lucky-Loser-Runde.

Premiere für Lippmann, Routine für Ludwig

Während es für Lippmann in der französischen Hauptstadt eine Premiere ist, tritt Ludwig bereits zum fünften Mal bei den Sommerspielen an. Das "noch einmal geschafft zu haben als zweifache Mama, mit zwei Pausen und wieder einer neuen Partnerin" mache sie "einfach stolz", hatte Ludwig im Vorfeld des Turniers im SID-Interview erklärt.

Zurückhaltende Zielsetzung