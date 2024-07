Olympia: Knapp an Bronze vorbei – Deutsche Schützen mit starkem Start

Anna Janßen und Maximilian Ulbrich legten ihre Gewehre beiseite, dann umarmten sich die deutschen Sportschützen und sprachen einander Trost und Anerkennung aus. Denkbar knapp hatten die Athleten des Deutschen Schützenbundes (DSB) beim Olympia-Auftakt im Schießzentrum Chateauroux die erste deutsche Medaille verfehlt. „Wir sind beide dankbar, dass wir heute so weit gekommen sind“, sagte Janßen nach dem vierten Platz im Mixed-Wettbewerb mit dem Luftgewehr: „Klar ist es schade, aber wir können auch sehr zufrieden sein.“

Verlorenes Duell um Bronze

Nach einem ausgeglichenen Start verloren Janßen/Ulbrich im Duell um Bronze gegen Alexandra Le und Islam Satpajew aus Kasachstan den Anschluss. In den letzten sieben von insgesamt elf Durchgängen gelang dem DSB-Duo nur noch ein Punkt, am Ende stand es 5:17. "Man muss fair sagen, das sie richtig gut geschossen haben", sagte Janßen.

Gold und Silber gehen nach Asien

Das erste Gold der Spiele in Paris ging an die chinesischen Weltmeister Sheng Lihao und Huang Yuting. Keum Jihyeon/Park Hayun (Südkorea) gewannen Silber. Der DSB war bei den Sommerspielen in Tokio trotz guter Voraussetzungen ohne Medaillen geblieben. Janßen/Ulbrich hätten schnell für eine bessere Bilanz sorgen können, viel fehlte nicht.