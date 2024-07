Olympia: Spektakuläre Feuer-Illusion erhellt Paris – Jetzt erleben!

Technik hinter der Illusion

Die Flamme ist in Wirklichkeit ein "kraftvoller Lichtstrom", der auf eine "Wasserwolke" projiziert wird. 40 starke LED-Scheinwerfer der neuesten Generation sind im Einsatz, in einer Stunde verdampfen in der Nacht etwa drei Kubikmeter Wasser. Designer Mathieu Lehanneur erklärte am Samstag, er habe das Feuer "so zugänglich, so sichtbar und so offen wie möglich" gestalten wollen. "Natürlich muss man dafür in die Luft gehen", die Lösung war ein Ballon. Den kann man nicht von jedem Punkt in Paris sehen, "aber fast", sagte Lehanneur.