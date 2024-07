DBB-Frauen nach USA-Test: "Hilft uns auf unserer Reise"

Die deutschen Basketballerinnen wollen trotz der klaren Testspiel-Niederlage gegen den Goldfavoriten USA viel Schwung mit nach Paris nehmen. "Für uns war das eine ganz hervorragende Gelegenheit, gegen die beste Mannschaft der Welt zu spielen. Wir klettern gerade und können aus einem solchen Spiel nur positive Dinge mitnehmen. Das hilft uns auf unserer Reise", sagte Bundestrainerin Lisa Thomaidis nach dem 57:84 in London.

Wenige Tage vor dem Start der Olympischen Spiele sei es "wichtig" gewesen, "dass die WNBA-Spielerinnen alle mit dabei waren. Vor Satou habe ich großen Respekt, es war ihr erstes Spiel seit einem halben Jahr", sagte Thomaidis. Starspielerin Satou Sabally hatte nach einer Schulter-OP ihr Comeback im Nationaltrikot gefeiert und in 26 Minuten Spielzeit acht Punkte verbucht.

Nun geht es weiter nach Frankreich. Im Vorrunden-Spielort Lille geht es für das DBB-Team am Montag zum Turnierauftakt gegen Europameister Belgien, weitere Gegner in der sehr schwierigen Gruppe sind die US-Olympiasiegerinnen sowie Japan, 2021 in Tokio Silbermedaillengewinner.