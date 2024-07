Olympia: Rührendes Gold-Märchen wird wahr - ihr toter Vater glaubte immer dran

Der Traum beginnt

Es war 2012, da sah die damals 14 Jahre alte Lola die beiden Engländerinnen Heather Stanning und Helen Glover im Zweier ohne Steuerfrau zu Gold bei den Olympischen Spielen in London rudern: Sofort griff sie zu einem Stück Papier und schrieb darauf. „Mein Name ist Lola Anderson, und ich glaube, es wäre der größte Traum in meinem Leben, an den Olympischen Spielen im Rudern teilzunehmen, und, wenn möglich, Gold für GB zu gewinnen.“