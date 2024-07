Skandal-Enthüllung während Olympia: Auch ZDF-Moderator wird deutlich

Neue Doping-Anschuldigungen gegen China, weitere Vorwürfe gegen Anti-Doping-Behörden: Wie die New York Times am Dienstag berichtete, sind zwei chinesische Schwimmer, von denen einer bei den Olympischen Spielen in Paris am Start sein soll, im Jahr 2022 positiv getestet, aber von chinesischen Behörden freigesprochen worden. Eine Weiterverfolgung des Falls, etwa durch die Welt-Anti-Doping-Agentur, habe es danach nicht mehr gegeben.