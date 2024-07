Olympia: Deutsche Dressurpferde bestehen Vet-Check für Grand Prix

Der Grand Prix, in dem keine Medaillen vergeben werden, beginnt am Dienstag und wird am Mittwoch fortgesetzt. Die besten zehn Teams im Grand Prix qualifizieren sich für den Grand Prix Special, in dem am Samstag (3. August) die Mannschaftsmedaillen vergeben werden. Die besten 18 Reiter-Pferd-Kombinationen starten in der Kür, in der es am Sonntag (4. August) um die Einzelmedaillen geht. 2021 in Tokio gewann Deutschland die Teamwertung, Jessica von Bredow-Werndl holte mit Dalera Gold im Einzel.