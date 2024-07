Olympia: Deutsche Kanuslalom-Stars bei Eröffnungsfeier in Paris

Olympiasiegerin Ricarda Funk und Sideris Tasiadis verlassen die Zeremonie am Freitag früher, da sie am Samstag bei ihren Vorläufen starten.

Das deutsche Olympia-Team im Kanuslalom wird am Freitag an der Eröffnungsfeier der Spiele in Paris teilnehmen. Das teilte der Deutsche Kanu-Verband am Donnerstag mit.