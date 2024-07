Olympia: Deutschland-Achter trifft auf starke Gegner im Vorlauf

Der Deutschland-Achter hat bei den Olympischen Spielen in Paris einen stark besetzten Vorlauf erwischt. Bei der Auslosung wurden dem Prestigeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) der WM-Zweite Niederlande, Rumänien und die USA zugeteilt.

Der Vorlauf auf der Regattastrecke in Vaires-sur-Marne findet am Montag (11.40 Uhr) statt. Nur der Sieger zieht direkt ins Finale am 3. August ein, die anderen Boote müssen über den Hoffnungslauf gehen.