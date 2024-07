Olympia: Deutsche Teams kämpfen um Viertelfinale – Handballer vor Sieg

Diese Events in Paris sollten sie am Mittwoch nicht verpassen.

Deutschlands Fußballerinnen wollen sich mit einem Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Sambia sicher für das Viertelfinale qualifizieren. Die Partie in St. Etienne beginnt um 19.00 Uhr. Einen Schritt in Richtung Runde der letzten acht möchten auch die Hockeyfrauen ab 12.45 Uhr im Duell mit Frankreich machen. Gleiches gilt für die Hockey-Männer, die im vierten Spiel um 17.30 Uhr auf den Erzrivalen Niederlande treffen. Die Handballer peilen bereits am Morgen ab 11.00 Uhr gegen Kroatien den dritten Sieg im dritten Spiel an. Den Einzug ins Viertelfinale hätte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason damit praktisch sicher.