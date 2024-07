Olympia: Erster Kerber-Traum geplatzt

Keine Medaille für das Doppel Kerber/Siegemund, Für das deutsche Duo kam in Runde eins des Olympia-Turniers das Aus.

Die Einzelkarriere von Angelique Kerber geht bei Olympia weiter, als Doppelspielerin hat sich die 36-Jährige am Dienstag in den Ruhestand verabschiedet. In der ersten Runde von Paris unterlag Kerber mit Laura Siegemund der britischen Paarung Katie Boulter/Heather Watson mit 2:6, 3:6.