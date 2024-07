DOSB schützt Olympia-Teilnehmer vor Hate Speech

Den deutschen Olympia-Teilnehmern steht ab sofort ein Tool zur Verfügung, mit dem Hasskommentare in Echtzeit herausgefiltert werden.

Den deutschen Teilnehmern an den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris steht ab sofort ein Hate-Speech-Filter zur Verfügung. Mit dem Tool, das der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) zur Verfügung stellt, können Hasskommentare auf Grundlage definierter Algorithmen in Echtzeit herausgefiltert werden. Die Nutzung ist für die Sportlerinnen und Sportler freiwillig.