Olympia: Isabell Werth glänzt im Dressur-Grand-Prix – Topmatch mit Wendy!

Mit einer starken Leistung im Grand Prix sind die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth und ihre zehnjährige Stute Wendy in das olympische Dressur-Turnier gestartet. In der Qualifikation für das Teamfinale am Samstag (3. August) und die Einzel-Entscheidung am Sonntag (4. August) kam Werth auf 79,363 Prozentpunkte, die zwischenzeitlich zweitbeste Wertung nach 40 von 60 Starterpaaren.