Olympia: Durant stark! USA erwischen Traumstart

Angeführt von einem überragenden Kevin Durant sind die Basketballer der USA bei den Olympischen Spielen mit einem überzeugenden Sieg in das Turnier gestartet. Der NBA-Profi von den Phoenix Suns, der in den Vorbereitungsspielen unter anderem gegen Weltmeister Deutschland in London nicht zum Einsatz gekommen war, erzielte beim klaren 110:84 (58:49) gegen Serbien 23 Punkte, 21 davon bereits in der ersten Halbzeit.