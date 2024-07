Olympia: Schachmann begeistert von Zeitfahrstrecke in Paris

"Alles ist gut fahrbar, es geht über die Beine, lange Geraden, wenig Kurven. Der erste Teil ist härter, im zweiten wird es schneller", sagte Schachmann, der am Samstag (ab 16.32 Uhr) als einziger Deutscher bei den Männern an den Start geht.

Vorbereitung in Andorra

An der Seite von Nils Politt wird Schachmann am 3. August auch das Straßenrennen bestreiten. Den Feinschliff für Olympia holte sich Schachmann zuletzt im Trainingslager in Andorra. "Es lief gut. Aus der Höhe heraus ist die Form immer schwierig einzuschätzen", sagte er dem SID: "So, wie es sich anfühlt, bin ich aber zuversichtlich. Man muss gucken, wie die Konkurrenz aus der Tour kommt und wer alles am Start ist. Dann geht es auch um eine gute Tagesform, gerade im Zeitfahren."