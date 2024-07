Olympia: Deutsche Triathleten hoffen auf Medaillen-Comeback in Paris

von SID 27.07.2024 • 06:52 Uhr Die letzten Erfolg bei Olympia liegen 16 Jahre zurück. Nun sind die Aussichten so groß wie lange nicht.

Die deutschen Triathleten hoffen bei den Olympischen Spielen auf das Ende der Medaillenflaute. „Richtung Paris sind wir sehr positiv“, sagte Bundestrainer Thomas Möller in der Dokureihe „Unstoppable³“ von Suzuki: „Wir glauben, dass wir insbesondere bei den Frauen eine Chance aufs Podium haben. Wir sind auch überzeugt, dass es uns gelingen wird, in der Staffel aufs Podest zu kommen.“

Klares Ziel: Medaille

Das klare Ziel sei "der Gewinn einer Medaille", ergänzte Sportdirektor Martin Veith. Seit der olympischen Premiere des Triathlons in Sydney 2000 gab es überhaupt erst zwei deutsche Medaillengewinner. In Australien holte Stephan Vuckovic Platz zwei, 2008 gewann Jan Frodeno in Peking Gold.

Hoffnungsträgerin Laura Lindemann

Die besten Chancen in den Einzelrennen kann sich wohl Laura Lindemann ausrechnen. "Ich gehe mit dem Ziel ins Rennen, eine Medaille zu gewinnen. Das ist mein Traum", sagte die frisch aus der Höhe angereiste Potsdamerin in einem Verbandsinterview. In den Einzelwettbewerben sei "bei optimalem Rennverlauf und Tagesform alles möglich", betonte Veith.

Fokus auf die Mixed-Staffel

Ein besonderes Augenwerk liege nach zuletzt zwei WM-Titeln nacheinander aber auf der Mixed-Staffel. Er sei "zuversichtlich, dass wir in Paris einen leistungsstarken Kader aufbieten, der vor allem in der Mixed Relay ein gewichtiges Wort im Kampf um Gold, Silber und Bronze mitreden wird", führte der Sportdirektor aus.

Außenseiterchancen bei den Männern