EM-Euphorie soll auch DFB-Frauen beflügeln

In der EM-Qualifikation treffen die DFB-Frauen am Freitag (18.15 Uhr/ZDF) in Reykjavik auf Island, vier Tage später bestreitet das Team die Olympia-Generalprobe in Hannover gegen Österreich (16. Juli, 19.00 Uhr/ARD). Für die letzte Partie vor dem olympischen Turnier, bei dem es gegen die USA, Australien und Sambia geht, sind bislang 34.000 Tickets verkauft.