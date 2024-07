Olympia: Team Deutschland bei Eröffnungsfeier in Paris früh dran!

von SID 26.07.2024 • 13:53 Uhr Weil es in Paris nach dem „französischen Alphabet“ geht, ist das Team D am Freitagabend früh an der Reihe.

Das Team Deutschland um das Fahnen-Duo Anna-Maria Wagner und Dennis Schröder ist bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris am Freitagabend (19.30 Uhr/ARD und Eurosport) früh unterwegs. Bei der Nationenparade, die diesmal auf Booten auf der Seine stattfindet, ist die deutsche Mannschaft bereits als siebte an der Reihe - und damit über 100 Positionen früher als 2021 in Tokio.

Alphabetische Reihenfolge bestimmt den Ablauf

Der Grund für den zeitigen Start ist simpel: Gemäß dem Protokoll beginnt die Parade der Teilnehmerländer mit der olympischen Ursprungsnation Griechenland, seit 2021 folgt an Position zwei das IOC-Flüchtlingsteam, danach wird nach dem Alphabet in der Landessprache sortiert. Vor Deutschland, also Allemagne, gehen dementsprechend nur die Mannschaften aus Afghanistan, Südafrika (Afrique du Sud), Albanien (Albanie) und Andorra (Andorre) an Bord.

Besondere Positionen für zukünftige Gastgeber

Erst für die letzten drei Positionen verlässt die Reihenfolge wieder das alphabetische System. Startplatz 203 geht an Australien als Gastgeber der übernächsten Sommerspiele (Brisbane 2032), mit der Nummer 204 fahren die USA als Schauplatz der nächsten Sommerspiele (Los Angeles 2028) vor, ehe die Parade traditionell mit dem Gastgeber, diesmal also Frankreich, endet.

