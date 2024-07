Eröffnungsfeier: DHB-Teams mit unterschiedlichen Ansätzen

Die einen schippern mit über die Seine, die anderen schauen maximal vor dem Fernseher zu: Deutschlands Handball-Teams gehen gänzlich unterschiedlich mit der spektakulären Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris am Freitag (18.00 Uhr/ARD und Eurosport) um. "Ich würde lieber gegen Schweden ein richtig gutes Spiel machen, als sieben Stunden in Paris irgendwo unter freiem Himmel zu sitzen", sagte Männer-Bundestrainer Alfred Gislason nach der geglückten Generalprobe gegen Japan (35:25) in Stuttgart.