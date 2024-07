Olympia: 300 Deutsche Polizisten sichern Spiele in Paris ab

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat vor Beginn der Olympischen Spiele die Wichtigkeit der deutsch-französischen Zusammenarbeit beim Thema Sicherheit betont. „In Paris liegt natürlich ein besonders starker Fokus auf der Sicherheit. Die französischen Behörden erhalten dabei große Unterstützung aus Deutschland“, sagte die SPD-Politikerin der Rheinischen Post. Laut Faeser seien während der Sommerspiele in Paris (bis 11. August) „etwa 200 Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei und etwa 100 Polizeikräfte aus den Ländern“ im Einsatz. Gleichzeitig ordnete sie Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze an.