Fahnenträger bei Olympia: Basketballer werben für Schröder

Wer wird Fahnenträger im deutschen Olympia-Team. Für die deutschen Basketballer ist der Fall klar. “Dennis zeigt, was man mit harter Arbeit erreichen kann“, sagt Franz Wagner.

Die deutschen Basketballer drücken bei der Wahl des deutschen Fahnenträgers für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele wenig überraschend ihrem Kapitän Dennis Schröder die Daumen. „Dennis zeigt, was man mit harter Arbeit erreichen kann“, sagte Franz Wagner am Mittwoch dem SID: „Er ist eine Identifikationsfigur für ganz viele Deutsche. Es wäre cool und eine große Ehre, wenn er unser Land so repräsentieren kann.“