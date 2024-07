Olympia: Tom Daley trägt britische Fahne bei Eröffnungsfeier

von SID 26.07.2024 • 05:34 Uhr Bei seinen fünften Olympischen Spielen trägt der Wasserspringer die britische Fahne bei der Eröffnungsfeier - damit hatte er nicht mehr gerechnet.

Bei seinen fünften Olympischen Spielen trägt Tom Daley die britische Fahne bei der Eröffnungsfeier - mit dieser Ehre hatte der Wasserspringer selbst nicht mehr gerechnet. „Ich dachte, ich wäre nach Tokio zurückgetreten“, sagte der 30-Jährige, der vor drei Jahren seine Karriere mit Gold im Synchronspringen vom Turm gekrönt hatte, lachend.

Rückkehr zum Sport

Daley nahm „zwei Jahre Auszeit vom Sport“, dann erwischte es ihn im Olympiamuseum in Colorado Springs, „das Video, was es bedeutet, ein Olympionike zu sein, hat mich umgehauen“, erzählte er, „außerdem hat mir mein Sohn gesagt, dass er mich bei den Olympischen Spielen sehen will. Und wenn deine Kinder sagen, du sollst was machen, dann tust du es.“

Erfolgreiches Comeback

Also stieg Daley wieder ins Training ein, gewann prompt bei der WM im Februar in Katar Synchron-Gold und löste noch einmal ein Olympiaticket. An seine erste Eröffnungsfeier vor 16 Jahren erinnert er sich noch genau: "Ich bin hinter Mark Foster gelaufen, der damals unser Fahnenträger war." Mit 14 Jahren wurde Daley im Synchronfinale, begleitet von großem Medienrummel Achter und Letzter.

Erfolge bei den Olympischen Spielen

2012 in London holte er im Einzel vom Turm Bronze, vier Jahre später in Rio im Synchronspringen. Nach Gold und Bronze in Tokio hat er in Paris seine fünfte Olympiamedaille im Blick - und nach den Coronaspielen in Japan die Rückkehr zur Normalität.

Vorfreude auf Paris