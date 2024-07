Olympia: US-Schwimmstar Dressel zweifelt an fairem Wettkampf in Paris

Die Kritik der Schwimmer am Umgang mit möglichen Dopingfällen in China reißt nicht ab, doch World Aquatics ist sich keiner Fehler bewusst.

Die Kritik der Schwimmer am Umgang mit möglichen Dopingfällen in China reißt nicht ab, doch der Weltverband ist sich keiner Fehler bewusst. Auf die Frage, ob er Vertrauen zu den Verantwortlichen habe, dass es bei Olympia in Paris einen fairen Wettkampf gebe, antwortete US-Star Caeleb Dressel auf einer Pressekonferenz von World Aquatics am Donnerstag: „Nein, nicht wirklich.“

Dressel fordert mehr Beweise

World-Aquatics-Präsident verteidigt Vorgehen

World-Aquatics-Präsident Husain Al-Musallam behauptete: "Wir haben getan, was wir tun konnten. Wir haben festgestellt, dass alle Regeln befolgt wurden." 23 chinesische Schwimmer waren 2021 positiv auf das Herzmittel Trimetazidin getestet worden. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) folgte inmitten der Corona-Pandemie einem Untersuchungsbericht aus China, laut dem es in einer Hotelküche zur Kontamination mit dem verbotenen Medikament gekommen war.

WADA verzichtet auf eigene Recherchen

Auf eigene Recherchen in China verzichtete die WADA. 13 der 23 positiv Getesteten starteten im Sommer 2021 in Tokio, mehrere gewannen Olympiamedaillen. Elf der 23 sollen auch in Paris an den Start gehen. Alle, die mit dem Fall betraut gewesen seien, meinte Al-Musallam, seien „zu derselben Schlussfolgerung gekommen. Wir haben Vertrauen in die Arbeit, die gemacht wurde“.