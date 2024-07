Fecht-Eklat bei Olympia! "Sie hat mich getötet"

Bazadze geht auf Kampfrichterin los

Bazadze schrie die Spanierin an und weigerte sich, die Planche zu verlassen. „Check, check!“, brüllte der Fechter immer wieder in die Richtung der Unparteiischen, die kurz nach Ende des Kampfes den Raum im Grand Palais verlassen wollte und dies auch unbeeindruckt tat.

„Als ich sie um eine Erklärung bat, drehte sie sich um und ging. Die Olympischen Spiele … wo bleibt die Fairness?“, fragte sich der Georgier hinterher - und witterte eine Verschwörung. „Zum zweiten Mal, wie in Tokio, bringen mich die Schiedsrichter um“, so Bazadze, der in Tokio im Halbfinale am späteren Olympiasieger Áron Szilágyi gescheitert war.