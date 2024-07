Olympia: Elena Lilik holt Silber im Canadier – Erster Medaillenerfolg für DKV

Erster Medaillenerfolg für den DKV

2021 hatte sie in Bratislava den WM-Titel im Canadier gewonnen. Zudem bescherte die 25-Jährige dem Deutschen Kanu-Verband (DKV) die erste Medaille in Paris. Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk und Sideris Tasiadis hatten an den ersten beiden Finaltagen die Medaillenränge verpasst. Funk fuhr in einem dramatischen Endlauf an einem Tor vorbei und musste sich mit Platz elf begnügen, Tasiadis fehlten 24 Hundertstelsekunden aufs Treppchen.