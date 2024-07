Olympia: Nadal macht Kracher-Duell perfekt

Spaniens Tennis-Idol Rafael Nadal ist einen Tag nach seinem Doppel-Auftaktsieg mit Carlos Alcaraz auch in die zweite Runde des olympischen Einzelturniers von Paris eingezogen und hat damit das Gigantenduell mit Novak Djokovic perfekt gemacht. Der zweimalige Olympiasieger gewann am Sonntag gegen den Ungarn Marton Fucsovics phasenweise mühsam 6:1, 4:6, 6:4, zeigte sich dabei aber körperlich in guter Verfassung.