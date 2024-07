Olympia: Frankreichs Bahn nach Sabotage schnell wieder einsatzbereit

Am Freitag waren Sabotageakte bekannt geworden.

Frankreichs Bahngesellschaft SNCF hat die Schäden der Sabotageakte schnell behoben. Wie das Unternehmen am Sonntag bekannt gab, sollen die Hochgeschwindigkeitsstrecken am Montag wieder vollständig eingesetzt werden können und es keine Beeinträchtigungen für Reisende mehr geben. Schon am Sonntag, zwei Tage nach Bekanntwerden der Taten kurz vor der Olympia-Eröffnungsfeier, sollte der Zugbeginn wieder weitgehend funktionieren.